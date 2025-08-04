مستمرة منذ شهر.. تايوان تواجه موجة نادرة من الأمطار الغزيرة

انخفاض الضغط وقوة الرياح

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:36 مساءً كتب شريف احمد - شهدت تايوان هطول أكثر من مترين من الأمطار الغزيرة خلال أسبوع واحد، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 5 أشخاص.ومنذ 28 يوليو، هطلت أمطار غزيرة على مساحات واسعة من الجزيرة، ما أجبر آلاف السكان على اللجوء إلى أماكن آمنة وتسبب في أضرار بالطرق.وفي منطقة ماولين الجبلية جنوب تايوان، تجاوزت كمية الأمطار 2.8 متر منذ 28 يوليو، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.وتفوق هذه الكمية الأمطار السنوية الإجمالية التي سجلتها تايوان العام الماضي والتي بلغت 2.1 متر، وفقًا لبيانات الهيئة.ولأول مرة منذ عام 1998، "شهدت تايوان 7 أيام متتالية من الأمطار بمعدل يومي يتجاوز 200 مليمتر"، حسب تصريح خبير الطقس تشن يي-ليانج من هيئة الأرصاد الجوية.وأرجع تشن أسباب هذه الأمطار الاستثنائية إلى نظام منخفض الضغط ورياح قوية قادمة من الجنوب الغربي، موضحُا أن الرياح الجنوبية الغربية عادة ما تنجم عن الأعاصير التي تضرب الجزيرة خلال شهري مايو ويونيو.وتسببت الأمطار هذه المرة في إعصار "كو-ماي" الذي وصل إلى شنغهاي الأسبوع الماضي بعد أن مر من شرق تايوان، حسبما أوضح لي.وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن كمية الأمطار التي هطلت على الجزيرة الشهر الماضي كانت الأعلى لشهر يوليو منذ عام 1939.وقال رئيس الوزراء تشو جونج تاي خلال زيارة إلى منطقة متضررة من الفيضانات في مدينة تاينان بجنوب البلاد الاثنين: "نادرًا ما نواجه كارثة بهذا الحجم".وأضاف: "منذ إعصار داناس وحتى اليوم، نواجه نحو شهر كامل من الأمطار المستمرة والغزيرة".وأدت أحوال الطقس هذه إلى وفاة 5 أشخاص، في حين لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين كما أُصيب 78 شخصًا، حسب مسؤول في إدارة الكوارث.واضطر نحو 6000 شخص إلى مغادرة منازلهم، ومع ذلك، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجعًا في كميات الأمطار خلال الأيام المقبلة.وتايوان معتادة على العواصف المدارية المتكررة التي تحدث بين يوليو وأكتوبر.ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري يتسبب في ظواهر جوية شديدة، ما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات مدمرة.