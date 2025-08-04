إصابة سائق جراء سقوط سيارته على شاطئ المعاملتين

أدى تعطل مكابح سيارة من نوع "كيا" عند نزلة أحد المنتجعات البحرية في منطقة المعاملتين إلى سقوطها على شاطئ البحر، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح مختلفة.
وسارعت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.
