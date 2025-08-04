مصادر "الجديد": سلام زار قصر بعبدا والصيغ المطروحة لجلسة الغد لها طابع وطني ولا استفزاز فيها

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام زار قصر بعبدا في السّاعات الماضية، للتداول في الصّيغ والطّروحات قُبيل جلسة مجلس الوزراء غدًا"، مشيرةً إلى أنّ "القوى السّياسيّة مجتمعةً لا ترغب بتفجير المجلس، وكلّ الصّيغ المطروحة لها طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانيّة عدم البتّ ببند حصريّة السّلاح، وترحيل البحث به حتى يوم الخميس المقبل".

في السّياق، أفادت مصادر حكوميّة لـ"الجديد" عن لقاء الرّئيس عون- سلام، بأنّ "الزّيارة للتداول في الطّروحات الأقرب إلى التوافق الدّاخلي والضّغوط الدّوليّة".

وأوضحت مصادر حكوميّة للقناة، أنّ "لا صيغة نهائيّة حتى اللّحظة، مع وجود أكثر من مقترح، وقد تبقى المشاورات قائمة حتّى السّاعةة 2:30 من بعد ظهر الثّلثاء".

كما ذكرت معلومات "الجديد" أنّ "الاتصالات تؤشّر إلى مرور الجلسة بأجواء إيجابيّة و"مُرضية" نوعًا ما"، مبيّنةً أنّ "الصّيغ المطروحة للنّقاش قوامها البنود الواردة في خطاب الرّئيس عون، وتقضي بانسحاب إسرائيل من النّقاط اللّبنانيّة المحتلّة وتطبيق اتفاقيّة وقف إطلاق النّار وحصر السّلاح بيد الدّولة، ضمن ترتيبات زمنيّة وآليّات تطبيقيّة عبر المجلس الأعلى للدّفاع".