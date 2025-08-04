فرحان حق: ما يدخل إلى غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاتها وهناك حالة جوع كبيرة

لفت نائب المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​فرحان حق​، إلى أنّ "ما يدخل إلى ​قطاع غزة​ من مساعدات لا يكفي، وهو أقل من نصف احتياجاتها، وهناك حالة كبيرة من الجوع"، موضحًا أنّ "المشكلة الأساسيّة تكمن في أنّ إسرائيل تسيطر على كل المعابر الحدوديّة ونقاط التفتيش".

وأشار، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "عمليّة التفتيش في معبرَين سُمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبرهما، معقّدة وطويلة"، مؤكّدًا أنّ "ما نحتاجه هو العودة إلى شبكة التوزيع الّتي كانت تديرها الأمم المتحدة. يجب أن نعود إلى توزيع المساعدات في غزة من خلال الشّاحنات الّتي تدخل من المعابر البرّيّة".