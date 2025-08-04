مشرعة ألمانية بالائتلاف الحاكم: على برلين التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل

اشارت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي زيمتيي مالر الى إن برلين يجب أن تدرس فرض ​عقوبات على إسرائيل​، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت مالر، المشرعة التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريشميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.

وقالت في الرسالة، "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب".

وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.