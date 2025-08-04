الخارجية الأميركية أغلقت سفارتها في هايتي بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس التي تعاني تجاوزات عصابات إجرامية.

