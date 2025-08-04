وزير أردني اتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة

اتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، مستوطنين إسرائيليين بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، بJ"اعتداءات متكررة" وعمليات "سلب ونهب"، فيما أكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتراض مدنيين طريق شاحنات الأحد، قبل أن تتدخّل الأجهزة وتنهي الحادث.

