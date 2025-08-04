ماكرون: فرنسا ستبقى دائمًا إلى جانب لبنان وفية لالتزامها بإعادة الإعمار والأمن والسيادة الكاملة

أشار الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنّ "منذ خمس سنوات، مزّق انفجار مرفأ بيروت قلب لبنان، وصدَمَ العالم بأسره. هذا الحدث المأساوي ما زال محفورًا في ذاكرتنا".
وأكّد في تصريح، "أنّنا لن ننسى الضّحايا ولا معاناة شعبٍ صديق. وسأبقى أتذكّر إلى الأبد ما تبادلناه في 6 آب 2020"، لافتًا إلى أنّ "في المحنة كما في الأمل، تبقى فرنسا وستبقى دائمًا إلى جانب لبنان، وفيّةً لالتزامها بإعادة الإعمار، والأمن، والسّيادة الكاملة للبنان".
