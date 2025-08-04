ماكرون: فرنسا ستبقى دائمًا إلى جانب لبنان وفية لالتزامها بإعادة الإعمار والأمن والسيادة الكاملة

أشار الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى أنّ "منذ خمس سنوات، مزّق انفجار مرفأ بيروت قلب ​لبنان​، وصدَمَ العالم بأسره. هذا الحدث المأساوي ما زال محفورًا في ذاكرتنا".

وأكّد في تصريح، "أنّنا لن ننسى الضّحايا ولا معاناة شعبٍ صديق. وسأبقى أتذكّر إلى الأبد ما تبادلناه في 6 آب 2020"، لافتًا إلى أنّ "في المحنة كما في الأمل، تبقى ​فرنسا​ وستبقى دائمًا إلى جانب لبنان، وفيّةً لالتزامها بإعادة الإعمار، والأمن، والسّيادة الكاملة للبنان".