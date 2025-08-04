السيسي للرئيس عون: ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وحريصون على المساعدة بجهود إعادة الإعمار

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة جوزاف عون، تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ "الرّئيسَين أكّدا حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثّنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة، بما يلبّي تطلّعات الشّعبَين الشّقيقَين".
وأوضح في بيان، أنّ "الاتصال تطرّق إلى تطوّرات الأوضاع الإقليميّة، وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكّد السّيسي دعم مصر الرّاسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأيّ انتهاكات تمسّ السّيادة اللّبنانيّة".
ولفت الشناوي إلى أنّ "السيسي جدّد الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسّسات الوطنيّة اللّبنانيّة في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشدّدًا على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمّنه الرّئيس اللّبناني".
وذكر أنّ "الاتصال تطرّق أيضًا إلى مستجدّات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدّد الرّئيسان على ضرورة التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار، إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانيّة العاجلة، فضلًا عن الإفراج عن الرّهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عمليّة إعادة إعمار القطاع".
كما بيّن أنّهما "أكّدا كذلك على الموقف الثّابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقّه المشروع في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجير الفلسطينيّين خارج أرضهم".
