"سرايا القدس": تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من خلال تفجير عبوة بشمال شرق خانيونس

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تمكّنهم من تدمير آليّة عسكريّة إسرائيليّة، من خلال تفجير عبوة (ثاقب) -مزروعة مسبقًا- في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خانيونس".

