الخارجية الروسية: خطوات الغرب لزيادة قدراته الصاروخية تشكل خطرا استراتيجيا على روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تقوم بخطوات لزيادة قدراتها الصاروخية في المناطق القريبة من روسيا، ما يشكل خطرا استراتيجيا مباشرا على الأمن الروسي.

