بلدية بكين أصدرت أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة

أصدر مكتب الأرصاد الجوّيّة التّابع لبلديّة بكين، تحذيرًا من المستوى الرّابع، وهو الأعلى في نظام التنبيه لهطول أمطار غزيرة من ظهر الإثنين حتى صباح الثّلثاء، وذلك بعد أيّام من تساقط أمطار مدمّرة دفعت المسؤولين المحليّين إلى تقديم اعتذار نادر بسبب "ثغرات" في خطّة الاستجابة للكوارث.
وحذّر من احتمال تساقط أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ست ساعات ليلًا في أغلبيّة أنحاء المدينة.
كما حذّرت البلديّة من "خطر مرتفع للغاية" لحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينيّة وانزلاقات أرضيّة وكوارث طبيعيّة أخرى في المناطق الجبليّة، داعيةً السّكان إلى "عدم مغادرة المنازل إلّا للضّرورة القصوى".
والأسبوع الماضي، تضرّرت المناطق الرّيفيّة الواقعة شمال بكين بشكل خاص بسبب الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وفقدان تسعة آخرين، بحسب حصيلة رسميّة.
