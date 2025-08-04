ولي العهد ورئيس وزراء الكويت يستعرضان العلاقات وأوجه التعاون

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر نيوم اليوم، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ومساعد وزير المالية هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.

فيما حضر من الجانب الكويتي، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح ، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح.