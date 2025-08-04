جنوب أفريقيا تبحث عن أسواق بديلة لمواجهة الرسوم الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم الاثنين، حكومته إلى البحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.وقال رامابوزا أمام وسائل الإعلام: «جنوب أفريقيا على وشك مواجهة رسوم جمركية مرتفعة أعلنتها الولايات المتحدة»، داعياً الحكومة إلى «التحرك العاجل والحازم للحد من تأثير هذه الرسوم».

وتُعد الرسوم الجمركية البالغة 30% على صادرات جنوب أفريقيا الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفيما تواصل البلاد مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، دعا رامابوزا إلى «تسريع تنويع أسواق صادراتنا، لا سيما عبر تعزيز التجارة البينية الأفريقية».

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن تأثير الرسوم على النمو قد يصل إلى 0.2%، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول.

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا. وحذرت بريتوريا من أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، التي ستُطبق على دول عدة، بدءاً من الخميس، قد تؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في بلد يبلغ فيه معدل البطالة أكثر من 30%.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ يوم الجمعة، بحسب الحكومة.