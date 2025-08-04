"فلوريس" تعطل قطارات وتلغي فعاليات في اسكتلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت العاصفة "فلوريس" في تعطيل حركة قطارات وإغلاق طرقات وإلغاء فعاليات بعد أن ضربت اسكتلندا وشمال إنكلترا، اليوم الاثنين، بقوة "غير عادية" لشهر أغسطس، وفقا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.

وضع المكتب جميع أنحاء اسكتلندا تقريبا، وهي وجهة سياحية صيفية بامتياز، عند مستوى التأهب "البرتقالي"، الثاني ضمن ثلاثة مستويات.

وأعلن المكتب، في بيان "العاصفة فلوريس قوية بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام"، مضيفا أنها المرة الثانية منذ عام 2011 يتم إصدار تحذير من رياح قوية بهذا المستوى في أغسطس.

وأضاف "قد يسجل في بعض أجزاء اسكتلندا رقم قياسي لسرعة الرياح خلال أغسطس".

وصلت سرعة الرياح إلى 130 كلم في الساعة في جزيرة "ساوث أويست" غرب المملكة المتحدة.

وشهدت شبكة السكك الحديد الاسكتلندية اضطرابات عديدة وألغيت رحلات قطارات.

وتسبب سقوط شجرة في اندلاع حريق على السكة الحديد قرب غلاسكو.

وأُلغيت رحلات في بعض المطارات خصوصا مطار أبردين (شمال شرق).

انقطعت الكهرباء عن نحو 22,500 منزل بعد ظهر الاثنين، وفق شركة تشغيل شبكة الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية.

وقال آندي سميث رئيس العمليات في شبكة الكهرباء "خلال فصل الصيف، نقوم بعملية مماثلة في حجمها كتلك التي تحصل عند هبوب عاصفة في الشتاء".

وفي ادنبرة، اضطر مهرجان "فرينج" الشهير لفنون الأداء والذي يستقبل أكثر من مليوني شخص سنويا، إلى إلغاء نحو 100 عرض بسبب العاصفة، حسبما قال مديره توني لانكستر لشبكة "سكاي نيوز".

وستظل حديقة الحيوانات في المدينة مغلقة طوال اليوم.

في جزيرة "سكاي" السياحية، جرفت رياح عاتية عربات تخييم، وفقا للشرطة المحلية التي أوصت المصطافين بالاحتماء.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عنيفة.