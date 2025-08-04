أميركا.. قتلى وجرحى بعد مهرجان موسيقي

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار وقع خلال حفل أقيم عقب مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجليس، فجر الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأوضحت الشرطية نورما آيزنمان أن الاستجابة الأولى وقعت نحو الساعة 11 مساء الأحد، عندما تحركت الشرطة لإغلاق «حفل كبير» بعد أن شاهد عناصرها شخصاً يشتبه بحيازته سلاحاً يدخل مبنى في منطقة المستودعات وسط المدينة. وتم اعتقال هذا الشخص في الموقع.

وكان مهرجان «هارد سامر» الموسيقي قد أُقيم في عطلة نهاية الأسبوع بهوليوود بارك، على بُعد نحو 14 كيلومتراً في مدينة إنجلوود، بحسب شبكة (KTLA-TV). وبعد إخلاء الحفل، تلقت الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار في حوالي الساعة 1:00 صباحاً، وعند عودة الدوريات إلى الموقع عُثر على رجل متوفى، وتبين لاحقاً أن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وأضافت آيزنمان أن امرأة مصابة فارقت الحياة في المستشفى، فيما نقل ستة جرحى آخرون إلى المستشفيات، ولا تزال حالتهم غير معروفة. ولم ترد حتى الآن أي معلومات حول المشتبه به، بينما يواصل المحققون عملهم في موقع الحادث منذ ساعات الفجر.