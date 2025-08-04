اخبار العالم

بكين تصدر أعلى مستوى من التحذير وسط توقعات بفيضانات مدمرة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:45 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت بلدية بكين أعلى مستوى من التحذير بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.
وقد تصل كميتها إلى 200 ملم في بعض الضواحي، مما يهدد بفيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.
ودعت السلطات السكان إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

فيضانات مدمرة في الصين

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من أمطار مدمرة ضربت شمال البلاد، تسببت في وفاة (44) شخصًا وفقدان (99) آخرين.
ويأتي معظمهم داخل دار للمسنين في منطقة مييون، التي لا تزال مصنفة ضمن المناطق الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب فانغشان ومينتوقو وهوايروو.
