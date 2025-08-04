ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة، أنّ "الجيش سيلغي أوامر تعبئة كانت تُرسَل للجنود بعد انتهاء الخدمة، لأداء 4 أشهر بالاحتياط"، موضحةً أنّ "إلغاء أوامر التعبئة جاء بعد رفض رئيس الأركان إيال زامير استدعاء قوّات احتياط لتوسيع العمليّة في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي سيلغي أوامر تعبئة كانت تُرسل للجنود بعد انتهاء الخدمة لأداء 4 أشهر بالاحتياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.