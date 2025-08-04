المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا موقتًا بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القانونية

أشارت هيئة البث الإسرائيليّة، إلى أنّ "المحكمة العليا الإسرائيليّة أصدرت أمرًا موقّتًا بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القانونيّة غالي بهاراف-ميارا (​Gali Baharav​-​Miara​)".

من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة عن المحكمة العليا، أنّ "لا تغيير بصلاحيّات المستشارة القانونيّة، ولن يعلَن بديل عنها قبل النّظر بالالتماسات".

وكان قد صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، بالإجماع لصالح إقالة بهاراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلًا قانونيًّا وسياسيًّا واسعًا في إسرائيل.

ولم تحضر المستشارة جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب تضارب المصالح النّاتج عن محاكمته الجنائيّة الجارية، حيث تشغل بهاراف-ميارا منصب المدّعية العامّة في قضيّته؛ بحسب القناة 12 الإسرائيليّة.