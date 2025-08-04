رئيس جنوب إفريقيا: سنواصل التعاون مع أميركا تجاريًا وعلينا تسريع تنويع أسواق صادراتنا

أعلن رئيس ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامابوزا (Cyril Ramaphosa)، أنّ بلاده ستبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، فيما تواصل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركيّة بشأن فرض رسوم جمركيّة وشيكة بنسبة 30%.

وأكّدـ في نشرته الإخباريّة الأسبوعيّة، أنّ "أولويّتنا القصوى هي حماية صادراتنا الصّناعيّة"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على وصول منتجاتنا إلى الأسواق. وعلينا كذلك تسريع تنويع أسواق صادراتنا، لا سيّما من خلال تعزيز التجارة البينيّة الإفريقيّة".

والولايات المتحدة تُعدّ ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا، الّتي كانت قد حذّرت من أنّ زيادة ​الرسوم الجمركية​ الأميركية الّتي ستُفرَض كذلك على عدّة دول اعتبارًا من الخميس المقبل، قد تؤدّي إلى إلغاء 100 ألف وظيفة في البلاد.

وأوضح وزير الخارجيّة رونالد لامولا، في مؤتمر صحافي اليوم، أنّ تأثير ذلك على النّمو قد يصل إلى 0,2%، في حين لم يحقّق النّاتج المحلّي الإجمالي نموًّا إلّا بنسبة 0,1% في الرّبع الأوّل من العام. وأكّد أنّ بريتوريا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق رغم "الاستفزاز الشّديد" من جانب الولايات المتحدة.

وتُعدّ الرّسوم الجمركيّة البالغة 30% على صادرات جنوب إفريقيا، الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء، وتأتي في ظل توتر العلاقات الدّبلوماسيّة بين البلدين. وتتعلّق الرّسوم الجديدة بشكل خاص بقطاعات الزّراعة والسّيّارات والنّسيج في جنوب إفريقيا.