الشرطة الإسبانية فككت شبكة لتهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​ تفكيك شبكة إجراميّة يُشتبه في تهريبها مهاجرين، أغلبيّتهم من ​اليمن​، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزوّرة.

وأوضحت في بيان، أنّ المهاجرين كانوا يحصلون أوّلًا على صفة لاجئ في اليونان، قبل أن يسافروا إلى مطارات أوروبيّة حيث يتسلّمون وثائق سفر مزيّفة من أفراد الشّبكة، تتيح لهم مواصلة طريقهم إلى الوجهات النّهائيّة.

وخلال عمليّات مداهمة في مدريد وشمال إسبانيا، أوقفت قوات الأمن 11 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى الشّبكة، بينهم زعيمها المفترض. وقد نفّذت الشّبكة أكثر من 40 عمليّة تهريب، وفَرضت على كل مهاجر رسومًا تصل إلى ثلاثة آلاف يورو.

وكانت قد نبّهت السّلطات الكنديّة سابقًا، السّلطات الإسبانيّة من محاولات عديدة لدخول مواطنين يمنيّين عبر مطارات إسبانيا، باستخدام وثائق سفر مزيّفة.