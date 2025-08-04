أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "وزراء الحكومة صادقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائيّة للحكومة غالي بهاراف-ميارا (Gali Baharav-Miara)، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو". وكانت المحكمة العليا الإسرائيليّة قد أوضحت في وقت سابق، أنّ قرار الإقالة لن يدخل حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أنّ مصير القرار ما زال معلّقًا حتى إشعار آخر.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.