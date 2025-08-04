زيلينسكي: مرتزقة من الصين وباكستان ودول أخرى يقاتلون لصالح روسيا

ذكر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ إن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل "مرتزقة" أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول أفريقية، وتوعد بالرد.

واوضح زيلينسكي في تصريح له بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد، بانه "تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك". وأضاف "يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول أفريقية في الحرب. وسنرد على ذلك".

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين. ونشرت كوريا الشمالية أيضا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.