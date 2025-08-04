رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي سونكساي سيفاندون، رئيس وزراء جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، الدكتور بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، السفير غير المقيم لدى لاوس، وذلك بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فيينتيان.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معاليه الأهمية التي توليها لاوس لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، مؤكداً رغبة بلاده في دفع وتطوير تلك العلاقات على مختلف المستويات، وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.