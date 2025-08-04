توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدران في صناعة النفط إن مصفاة نوفوكويبيشيفسك الروسية، التابعة لشركة «روسنفت»، أوقفت منذ الثاني من أغسطس عمليات المعالجة الأولية للنفط، عقب هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية الأسبوع الماضي. وتعد هذه أول مرة تتعرض فيها مصفاة روسية كبيرة لهجوم من هذا النوع منذ مارس 2025.

ويأتي ذلك بعد أن منح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موسكو مهلة من 10 إلى 12 يوماً للموافقة على وقف إطلاق النار مع كييف أو مواجهة «العواقب»، في إشارة إلى إحباطه من استمرار الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا الأسبوع بعد زيارته الحالية لإسرائيل.

تبلغ الطاقة التكريرية لمجمع نوفوكويبيشيفسك 8.3 مليون طن من النفط سنوياً، أي ما يعادل نحو 160 ألف برميل يومياً. ولم ترد "روسنفت" على الفور على طلب للتعليق.

وبحسب المصدرين، ألحق الهجوم أضراراً بوحدة التكرير الرئيسية (CDU-11) في المصفاة، التي تضم وحدتين رئيسيتين: الأولى (CDU-11) بطاقة 18,900 طن يومياً، والثانية (CDU-9) بطاقة 4,700 طن يومياً، والتي يُخطط لإيقافها للصيانة بين أغسطس وأوائل سبتمبر.

وأشار المصدران إلى أن المصفاة كانت تعالج في الآونة الأخيرة نحو 18 ألف طن من النفط الخام يومياً. وفي العام الماضي، عالجت 5.74 مليون طن، وأنتجت 1.10 مليون طن من بنزين السيارات، و1.64 مليون طن من وقود الديزل، و1.27 مليون طن من زيت الوقود، وفقاً لبيانات القطاع.