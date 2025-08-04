"LBCI": مصادر بعبدا نفت تسلم رئاسة الجمهورية أي رد أميركي

نفت مصادر بعبدا للـ"LBCI"، رداً على الحديث عن رد أميركي تسلمته رئاسة الجمهورية ليل أمس، تسلم أيّ رد، مشيرةً الى أن "البحث والنقاش بين مختلف الأطراف يدور حول النقاط الواردة في الرد اللبناني والتي تلاها رئيس الجمهورية في خطابه لمناسبة عيد الجيش".

وبحسب المصادر، فإنه "من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الجلسة بعدما قيل إنّه قد يكون خارج البلاد، فيما يتغيب كل من وزيرِ المال ووزير العمل لوجودهما خارج البلاد".