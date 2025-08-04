القناة الـ"12": المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تتهم الحكومة بالسعي لإقالتها بشكل غير قانوني

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المستشارة القضائية للحكومة قولها إن الحكومة تسعى لإقالتها بشكل غير قانوني خلال محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأضافت، بحسب القناة، أن وزير العدل يبحث عن مستشار "يطيع الحكومة ويشرّع انتهاكاتها".

