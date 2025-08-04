بكين في حالة تأهب قصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - وضعت بكين معظم أحيائها الواقعة في مناطق التلال في حالة تأهب قصوى لهطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين وحذرت السكان من الخروج دون داع، وذلك بعد أعنف فيضانات تجتاح العاصمة الصينية منذ عام 2012.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن ما يصل إلى 200 مليمتر من الأمطار قد تهطل على أنحاء من بكين على مدى ست ساعات اعتبارا من منتصف النهار. وتتلقى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في المتوسط 600 مليمتر من الأمطار كل عام.

وفي أواخر الشهر الماضي، توفي 44 شخصا على الأقل في بكين بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وبالنسبة لليوم الاثنين، وضعت بكين ست من أصل 16 منطقة في أعلى درجات التأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة، هي مينتوغو وفانغشان وفنغتاي وشيجينغشان وهوايرو وتشانغبينغ، وجميعها تقع في المناطق الجبلية إلى الغرب والشمال من المدينة.

وحذرت السلطات المحلية من أن خطر السيول والانهيارات الأرضية "مرتفع للغاية".