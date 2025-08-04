إجلاء أكثر من 2500 شخص في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - أجلت السلطات الكورية الجنوبية, اليوم, أكثر من 2500 شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد.وأفاد المقر المركزي الكوري الجنوبي لمكافحة الكوارث والسلامة، في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية, بأنه تم إجلاء 2523 شخصًا من 1836 أسرة في 6 مدن وأقاليم, بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أنه لم يعد 2498 شخصًا منهم إلى منازلهم بعد.وتعرضت المناطق الجنوبية لأمطار غزيرة خلال الليل، حيث تلقت بلدة موان الجنوبية الغربية 289.6 ملم من الأمطار ابتداءً من أمس حتى صباح اليوم.وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الكورية استمرار هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد خاصةً إقليم جنوب غيونغسانغ والمناطق المجاورة.