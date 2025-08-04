سلطات تشيلي أعلنت العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس

أعلنت سلطات تشيلي، عن "انتهاء عملية البحث عن ناجين بعد انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم، وذلك في أعقاب العثور على جثة آخر عامل مفقود".
وأكد المدعي العام لمنطقة أوهيغينز في تشيلي أكيليس كوبيلوس، في حديث للصحافيين أنه "تم العثور على جثث العمال الخمسة المفقودين".
ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في منجم "إل تينينتي" للنحاس إثر "هزة أرضية" بلغت قوتها 4,2 درجات ولا يزال سببها قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا من عمليات حفر.
وكانت شركة "كوديلكو" الحكومية للتعدين أعلنت الأحد العثور على جثتي عاملين على عمق 1200 متر.
وشارك 100 عنصر إنقاذ على الأقل في عمليات البحث داخل المنجم الذي يضم 4500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.
وزار غابرييل بوريك أقارب عمال المنجم المفقودين السبت، ووعدهم باستكمال عمليات البحث.
