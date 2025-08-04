السلطات الفدرالية الأسترالية توجه الاتهام إلى مواطنة صينية بـ"تدخل أجنبي"

أعلنت السلطات الفدرالية الأسترالية الإثنين توجيه الاتهام إلى "مواطنة صينية بتدخّل أجنبي بعد الاشتباه في أنها تجسّست على مجموعة بوذية محلّية بطلب من بكين".

وقال المسؤول في الشرطة ستيفن نات "نعتبر أن هذا النشاط كان الهدف منه دعم الأهداف الاستخباراتية لمكتب الأمن العام" في بكين.