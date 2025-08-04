بريطانيا: إطلاق النار على مدنيين ينتظرون المساعدات بغزة "أمر مقزز"

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، استهداف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة للمدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات بأنه "أمر مقزز".

جاء ذلك في مقابلة مطولة مع الوزير لامي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة تصريحات الوزير لامي بخصوص الوضع في غزة، حيث قالت إنه وصف إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات بأنه "مثير للاشمئزاز ومُقزز".

وطالب لامي إسرائيل بـ"محاسبة" المتورطين في استهداف منتظري المساعدات.

وذكرت الغارديان أن وزير خارجية بريطانيا قال إن الوضع في قطاع غزة "ميؤوس منه بالنسبة للناس على الأرض (الفلسطينيين)، وبالنسبة للرهائن (الإسرائيليين) في غزة".

وأوضح أن "العالم يتوق إلى وقف إطلاق النار وإلى إنهاء المعاناة" في القطاع الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن لامي أعرب عن رغبته في الذهاب إلى غزة "بأسرع ما يمكن"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

المصدر : وكالات