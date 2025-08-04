مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء المقبل جلسة طارئة بشأن الأسرى في غزة

أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الى أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع ​الأسرى في غزة​".

وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي قد أكدتا أن الغرض من نشر المقاطع المصورة للأسرى تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة ب"مجاعة" بحسب الأمم المتحدة.

من جانبها، أبدت كتائب القسام استعدادها للتعامل بإيجابية "مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو ولكن شرط فتح ممرات إنسانية لايصال الغذاء والدواء إلى القطاع".

وأكدت كتائب القسام أنها "لا تتعمد تجويع الأسرى"، لافتة الى أن "الرهائن الإسرائيليين الأحياء يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار".