أ ف ب عن المنظمة الدولية للهجرة: 68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة "فرانس برس" أن 68 شخصا على الأقل قضوا في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن، فيما لا يزال العشرات مفقودين.
وأعلن رئيس بعثة المنظمة في اليمن عبد الستار عيسويف أنه "وصل عدد القتلى في الوقت الحاضر إلى 68 شخصا على متن المركب، لكنه لم يتم إنقاذ سوى 12 شخصا من أصل 157 إلى الآن، ولا يزال مصير المفقودين مجهولا"، بعدما كانت حصيلة سابقة من مصادر أمنية تفيد عن مقتل 27 مهاجرا.
