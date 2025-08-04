كشفت صحيفة هآرتس، استنادًا إلى وثيقة صادرة عن ممثلي مقر عائلات الأسرى، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الاسرى، نادرًا ما التقى بذويهم خلال الأشهر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي العائلات أن ديرمر تهرّب من عقد لقاءات مباشرة مع أهالي الاسرى لعدة أشهر، مكتفيًا بعقد اجتماعات "في منتديات مغلقة" وفي أوقات تناسبه فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وخلال الأشهر الستة الأخيرة، لم ينجح ديرمر في إعادة أي من الاسرى، معتبرًا أن مكانة حركة حماس ارتفعت في هذه الفترة، بينما شهدت مكانة إسرائيل تدهورًا ملحوظًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن ممثل مقر عائلات الاسى: ديرمر تهرب من لقاء العائلات لأشهر وعقد اجتماعات في منتديات وفي أوقات تناسبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.