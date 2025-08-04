هآرتس عن ممثل مقر عائلات الاسى: ديرمر تهرب من لقاء العائلات لأشهر وعقد اجتماعات في منتديات وفي أوقات تناسبه

كشفت صحيفة هآرتس، استنادًا إلى وثيقة صادرة عن ممثلي مقر عائلات الأسرى، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الاسرى، نادرًا ما التقى بذويهم خلال الأشهر الماضية.

ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي العائلات أن ديرمر تهرّب من عقد لقاءات مباشرة مع أهالي الاسرى لعدة أشهر، مكتفيًا بعقد اجتماعات "في منتديات مغلقة" وفي أوقات تناسبه فقط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وخلال الأشهر الستة الأخيرة، لم ينجح ديرمر في إعادة أي من الاسرى، معتبرًا أن مكانة حركة حماس ارتفعت في هذه الفترة، بينما شهدت مكانة إسرائيل تدهورًا ملحوظًا.