وصل رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى إسرائيل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق ما أفاد موقع "جويش إنسايدر".
ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن جونسون لن يلقي كلمة أمام الكنيست خلال زيارته، رغم أن ذلك كان مدرجًا على جدول أعماله في وقت سابق.
ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من مكتب جونسون أو السلطات الإسرائيلية بشأن سبب إلغاء الكلمة أمام الكنيست.
كانت هذه تفاصيل خبر جويش إنسايدر: رئيس مجلس النواب الأميركي يصل إلى إسرائيل في أول زيارة منذ توليه منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.