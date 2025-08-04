جويش إنسايدر: رئيس مجلس النواب الأميركي يصل إلى إسرائيل في أول زيارة منذ توليه منصبه

وصل رئيس مجلس النواب الأميركي ​مايك جونسون​ إلى إسرائيل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق ما أفاد موقع "جويش إنسايدر".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن جونسون لن يلقي كلمة أمام الكنيست خلال زيارته، رغم أن ذلك كان مدرجًا على جدول أعماله في وقت سابق.

ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي من مكتب جونسون أو السلطات الإسرائيلية بشأن سبب إلغاء الكلمة أمام الكنيست.