وول ستريت جورنال: الصين تتحرك للحد من تدفق المعادن الأساسية إلى شركات الصناعات الدفاعية الغربية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين تعمل على تقييد تدفق المعادن الأساسية التي تُستخدم في الصناعات الدفاعية، في خطوة تستهدف الحد من وصول هذه المواد إلى الشركات الغربية العاملة في هذا القطاع.

