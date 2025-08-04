دونالد ترامب: ويتكوف قد يزور موسكو الأربعاء وسنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تبدو بارعة في تجنب العقوبات.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلن ترامب أن بلاده ستُعلن عن مرشح لتولي المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول الأوضاع في غزة، قال ترامب: "نريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام، ونريد من إسرائيل أن تطعم الناس هناك"، مضيفًا: "نحن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقًا ونوفر المال لهذا الغرض".
