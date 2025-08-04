مخاطر سيول جبلية.. الصين ترفع الاستجابة الطارئة في مواجهة الفيضانات

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صباحاً كتب شريف احمد - رفعت وزارة الموارد المائية في الصين الاستجابة الطارئة في مواجهة الفيضانات في قانسو وتشينغهاي إلى المستوى الثالث، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ بالبلاد المكون من 4 مستويات.وأوضحت توقعات الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية أن العديد من المناطق بالمقاطعتين الواقعتين شمال غربي الصين ستواجه مخاطر سيول جبلية من المستوى الأحمر حتى مساء اليوم الاثنين، ويمثل اللون الأحمر أعلى مستويات التحذير.وحثت الوزارة سلطات المياه في المقاطعتين على مراقبة سقوط الأمطار، خاصة في المناطق عالية الخطورة مثل مواقع البناء والوديان.وحثّت السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفحص شبكات تصريف المياه في المدن، والأراضي الزراعية، وأحواض تربية الأسماك، للحدّ من آثار العواصف.وفي سياق متصل، جدد المركز أيضًا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة موجة الحر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، منها بعض أجزاء شنشي، وسيتشوان، وتشونغتشينغ، وحوض توربان في شينجيانغ، داعيًا السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية.ويعمل نظام التحذير الصيني من الأحوال الجوية بأربعة مستويات: الأحمر (الأشد)، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، وأخيرًا الأزرق، بحسب شدة الظاهرة المناخية.