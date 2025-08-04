خطر اندلاع حرائق غابات

إخماد عدة حرائق

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صباحاً كتب شريف احمد - موجة حر جديدة تهدد شبه الجزيرة الإيبيرية بخطر اندلاع حرائق غابات، وأُعلنت حالة التأهب البرتقالية في عدة مناطق إسبانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تواجه البرتغال مخاطر مرتفعة من اندلاع حرائق في ما قد يكون موجة الحر الثانية هذا الصيف في شبه الجزيرة الإيبيرية.وكتبت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية على منصة إكس: "قد تكون درجات الحرارة خلال النهار أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية في معظم شبه الجزيرة".وأضافت: "يرجح أن تستمر موجة الحر لفترة طويلة حتى يوم الأحد المقبل على الأقل".وقد تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في أجزاء من إكستريمادورا (غرب) والأندلس (جنوب) حيث تركزت معظم الإنذارات البرتقالية - ثاني أعلى مستوى - الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية في إسبانيا.وثمة مناطق واسعة في البلاد معرضة أيضًا لخطر اندلاع حرائق غابات.ولا يزال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق في مدينة فيلارديفوس (شمال غرب) أتى على مساحة 570 هكتارا.تتأثر البرتغال المجاورة أيضا بالحرارة. وأعلنت الحكومة أن خطر اندلاع الحرائق "مرتفع جدا" بين الأحد والخميس.وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال السبت "سيكون الأسبوع المقبل صعبًا".وتسعى فرق الإطفاء في البرتغال إلى إخماد عدة حرائق، أخطرها في منطقة فيلا ريال (شمال) حيث جرى نشر مئات العناصر.منذ بداية العام أتت الحرائق على مساحة تزيد على 25700 هكتار في البرتغال، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (Effis).ويحذر العلماء منذ سنوات من تأثير تغير المناخ على موجات الحر والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية القصوى والتي أصبحت أكثر شدة وتواترًا.