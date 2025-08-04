مقتل طالب سعودي طعناً في كامبريدج

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تواصل الشرطة البريطانية تحقيقاتها في حادثة مقتل المبتعث السعودي محمد يوسف القاسم (21 عاماً) والذي تعرض للطعن في رقبته مساء يوم الجمعة الماضي جنوب كامبريدج، ليلقى حتفه على مصرعه في مكان الحادث.

وكان القاسم يدرس اللغة الإنكليزية في معهد "إي إف إنترناشونال لانغويتش كامبوسز" الخاص بتعليم اللغة الإنكليزية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة مفتعلة من جانب الجناة حوالي الساعة 11:30 مساء الجمعة، وذلك أثناء عودة القاسم إلى مقر سكنه الذي يبعد حوالي 10 دقائق سيراً على الأقدام.

ووفقاً للتحقيقات، قام أحد الجناة بافتعال مشاجرة مع القاسم في "ميل بارك" قبل أن يوجه له طعنة قاتلة بسكين، وقد تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، بينما لا يزال هناك ثالث هارباً.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن اثنين من منفذي الجريمة يحملان الجنسية البريطانية، أحدهما يبلغ 21 عاماً والآخر 50 عاماً، وتواصل الشرطة البريطانية تحقيقاتها المكثفة للكشف عن ملابسات الجريمة كافة.

وقد بادرت إدارة المعهد بتقديم التعازي في وفاته، وعبرت عن حزنها العميق، مؤكدة أن الحادثة تُعد "واقعة فردية"، وأنها تعمل بشكل وثيق مع الشرطة في التحقيقات الجارية.