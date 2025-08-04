5 قتلى.. العثور على جثث العمال المفقودين في انهيار نفق منجم تشيلي

أخبار متعلقة برئاسة بزشكيان.. إيران تشكل مجلسًا دفاعيًا بعد الحرب مع إسرائيل لأول مرة منذ 600 عام.. ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:26 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن مسؤولون في تشيلي انتهاء عملية البحث عن ناجين بعد انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم، وذلك في أعقاب العثور على جثة آخر عامل مفقود.وأكد أكيليس كوبيلوس، المدعي العام لمنطقة أوهيجينز في تشيلي، للصحفيين العثور على جثث العمال الخمسة المفقودين.ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في منجم "إل تينينتي" للنحاس إثر هزة أرضية بلغت قوتها 4,2 درجة، ولا يزال سببها قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان طبيعيًا أو ناتجًا من عمليات حفر.وكانت شركة "كوديلكو" الحكومية للتعدين أعلنت الأحد العثور على جثتي عاملين على عمق 1200 متر.وشارك 100 عنصر إنقاذ على الأقل في عمليات البحث داخل المنجم الذي يضم 4500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.وزار الرئيس جابرييل بوريك أقارب عمال المنجم المفقودين السبت، ووعدهم باستكمال عمليات البحث.وعُلّق العمل في المنجم الذي ينتج 356 ألف طن من النحاس سنويًا، أي ما يعادل 6,7% من إنتاج تشيلي.وتشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم ومسؤولة عن ربع الإمدادات العالمية، ناهز انتاجها عام 2024 5,3 مليون طن.وتعد صناعة التعدين في تشيلي من الأكثر أمانًا على مستوى القطاع في العالم، إذ بلغ معدل الوفيات فيها 0,02% العام الماضي، وفقًا لهيئة الجيولوجيا والتعدين الوطنية في البلاد.