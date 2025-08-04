نتانياهو: ذراع الحمساوي لحمية ولا تعاني جوعاً !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب ألقاه مساء الأحد إن مقاطع الفيديو الخاصة بالرهائن التي تم نشرها خلال نهاية الأسبوع جعلته يدرك بالضبط ما تريده حماس.

وتابع :"إنهم لا يريدون اتفاقًا، بل يريدون اختراقنا من خلال هذه الفيديوهات المروعة، ومن خلال الدعاية الكاذبة المرعبة التي ينشرونها حول العالم. لكننا لن ننهار"

وفقاً لمانقلته "جيروزاليم بوست" استطرد نتانياهو :"إنني أشعر بإصرار أكبر على تحرير المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل، ترونهم يقبعون في زنزانة، لكن وحوش حماس المحيطة بهم لها أذرع سميكة ولحمية. لديهم كل ما يحتاجونه من طعام. إنهم يجوعونهم، تمامًا كما جوّع النازيون اليهود"