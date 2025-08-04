الهجمات الروسية تقترب من محطة نووية أوكرانية

تتصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكراني بالطائرات المسيرة إذ أعلن فينيمين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار، عبر تليغرام أن أكثر من 120 إطفائيا يحاولون إخماد حريق اندلع في مستودع للنفط في سوتشي الروسية، بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، فيما دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى «أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية» بعد غارة روسية وقعت بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا، بمسيرات وذخيرة مدفعية. حريق مستودع وقود

وذكرت وكالة إعلام روسية نقلاً عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقاً اندلع في مستودع وقود سعته ألفي متر مكعب في منطقة كراسنودار التي تضم سوتشي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصباحي عبر تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، واحدة منها فوق منطقة كراسنودار و60 فوق البحر الأسود، ومنطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود هي موطن لمصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا وهدف متكرر لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. عودة رحلات الطيران

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية «روسافياتسيا» عبر تليغرام أن رحلات الطيران توقفت مؤقتاً في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية. لكنها عادت وذكرت عبر تليغرام أنه تم استئناف رحلات الطيران في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، أمس الأحد.

وقال كوندراتييف، إن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل روسيا والتي تعدها كييف أساسية لجهود موسكو الحربية.

تدمير 18 مسيرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة فورونيج على الحدود مع أوكرانيا.

وقال غروسي في بيان إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتشر في المحطة سمع انفجارات ورأى دخانا يتصاعد من المنطقة، التي تقع على بعد 1200 متر من محيط المحطة الرئيسية.

وتقع محطة الطاقة النووية في مدينة إنرجودار التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو، وهي الأكبر في أوروبا. فساد في صفقة المسيرات

وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بطرد اثنين من كبار المسؤولين الإقليميين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار.

ووفقا للوثيقة، تم طرد سيرجي غايداي من منصب إدارة منطقة موكاتشيفو الواقعة في مقاطعة ما وراء الكربات، وأندريه يورتشينكو من منصب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة روبيجانسكي.

يوم أمس، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن اعتقال نائب في البرلمان الأوكراني بتهمة المشاركة في مخطط فساد واسع النطاق يتضمن شراء طائرات من دون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية بأسعار مبالغ فيها؛ ومعه في القضية تم توجيه التهمة لرؤساء الإدارات العسكرية المحلية وبعض العسكريين. انتشار الفساد

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، يجري الحديث هنا عن أحد نواب البرلمان عن حزب خادم الشعب- أليكسي كوزنيتسوف، ويجدر الذكر أنه يتم بشكل دوري انتشار أنباء عن فضائح فساد في أوكرانيا.

في 26 يونيو، تم نشر نتائج استطلاع أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية SOCIS بالاشتراك مع النشرة الشهرية «مقياس المشاعر الاجتماعية».

ووفقا لمعطيات الاستطلاع، يعتقد 48.5 % من المواطنين الأوكرانيين أن ارتفاع مستوى الفساد له التأثير السلبي الأكبر على الوضع في البلاد.

وأشار 65 % من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن الفساد واختلاس الميزانية هما الخطأ الرئيسي للسلطات الأوكرانية.

