زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية

حذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.جاء ذلك بعد أن قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، (جي.إف.زد)، إن زلزالا بقوة 6.7 درجات هز جزر كوريل في روسيا، أمس الأحد، وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجات. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات. موجات تسونامي

وقبل أيام، ضربت أمواج تسونامي (الموجات البحرية الناجمة عن زلازل)، يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار أجزاء من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب المنطقة.

وعقب الزلزال والتسونامي في روسيا، أصدرت اليابان والولايات المتحدة والمكسيك والصين والإكوادور وبيرو ودول عدة مطلة أو واقعة في المحيط الهادي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

ثوران بركان كراشينينيكوف

أعلنت رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في مقاطعة كامتشاتكا الروسية أولغا غيرينا اليوم تسجيل ثوران لبركان كراشينينيكوف لأول مرة منذ 600 عام.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيرينا قولها: «هذا أول ثوران تاريخي لبركان كراشينينيكوف ويلاحظ حالياً تشقق في المنحدر وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز».

وأضافت غيرينا: يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقه، مشيرة إلى أنه يحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطاً بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخراً.