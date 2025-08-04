زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية

وقبل أيام، ضربت أمواج تسونامي (الموجات البحرية الناجمة عن زلازل)، يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار أجزاء من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب المنطقة.
وعقب الزلزال والتسونامي في روسيا، أصدرت اليابان والولايات المتحدة والمكسيك والصين والإكوادور وبيرو ودول عدة مطلة أو واقعة في المحيط الهادي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.
ثوران بركان كراشينينيكوف
أعلنت رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في مقاطعة كامتشاتكا الروسية أولغا غيرينا اليوم تسجيل ثوران لبركان كراشينينيكوف لأول مرة منذ 600 عام.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيرينا قولها: «هذا أول ثوران تاريخي لبركان كراشينينيكوف ويلاحظ حالياً تشقق في المنحدر وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز».
وأضافت غيرينا: يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقه، مشيرة إلى أنه يحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطاً بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخراً.
