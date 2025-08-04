إجلاء 386 شخصا من السويداء

وصلت إلى بصرى الشام مساء أمس قافلة تضم 386 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، تم إجلاؤهم من محافظة السويداء.

وذكر مراسل سانا في درعا أن ست حافلات بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري أجلت هؤلاء الأشخاص الراغبين بمغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، حيث سيتم العمل على تأمينهم.

وتستمر عمليات إدخال قوافل المساعدات إلى محافظة السويداء، وإجلاء الراغبين بمغادرتها بتسهيل كامل من الحكومة السورية، حيث تم ظهر اليوم إدخال قافلة مؤلفة من 10 شاحنات تحوي مواد غذائية وطحيناً تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري.