إجلاء 386 شخصا من السويداء

وذكر مراسل سانا في درعا أن ست حافلات بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري أجلت هؤلاء الأشخاص الراغبين بمغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، حيث سيتم العمل على تأمينهم.
وتستمر عمليات إدخال قوافل المساعدات إلى محافظة السويداء، وإجلاء الراغبين بمغادرتها بتسهيل كامل من الحكومة السورية، حيث تم ظهر اليوم إدخال قافلة مؤلفة من 10 شاحنات تحوي مواد غذائية وطحيناً تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 386 شخصا
