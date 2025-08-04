حرائق أوروبا تسبب خسائر وتلوثا بيئيا واسعا

تسببت حرائق الغابات بخسائر فادحة في أوروبا بعد التهامها مساحات كبيرة من الأراضي، مسجلة، بحسب وكالة يورونيوز الأوروبية للأنباء، مستوى قياسياً من التلوث بسبب ارتفاع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل غير مسبوق.

النيران تلتهم الغابات

وفي تقرير موسع لها، أوضحت الوكالة أن الحرائق التي اندلعت في دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف أتت على أكثر من 292855 هكتاراً، ما يعادل ضعف المساحة التي التهمتها النيران في الفترة ذاتها العام الماضي، مبينة أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي نجمت عن هذه الحرائق سجلت معدلات قياسية وفقاً لنظام كوبرنيكوس الأوروبي لمتابعة تغير المناخ.

كوبرنيكوس رصد أكثر من 1339 حريقاً تزيد مساحتها على 30 هكتاراً منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض دول التكتل الأوروبي شهد أعلى نسبة انبعاثات لحرائق الغابات خلال 23 عاماً الماضية. حرائق اليونان

شهدت اليونان أعلى معدل لانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الحرائق وفقاً لتقديرات كوبرنيكوس، كما كانت الحرائق شديدة بشكل خاص في قبرص التي وصل فيها مستوى انبعاثات الحرائق الى مستوى تراكمي سنوي غير مسبوق، لا سيما بعد النيران التي اندلعت يومي 22 و23 يوليو المنصرم ووصفت بأنها أسوأ ما تشهده البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

غابات البلقان

نشاط حرائق الغابات ازداد أيضاً الشهر الماضي في منطقة البلقان الأوسع، وسجلت انبعاثات حرائق الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ثالث أعلى مستوى في سجل نظام مراقبة الانبعاثات، بينما سجلت تقديرات الانبعاثات في صربيا وألبانيا ثاني أعلى مستوى بعد عام 2007 مباشرة.

كاتالونيا والبرتغال

في جنوب غربي أوروبا، اندلعت أيضاً حرائق غابات ضخمة في جنوب فرنسا وكاتالونيا والبرتغال في بداية تموز الفائت، وفي الأيام الأخيرة من الشهر، شهدت أجزاء من إسبانيا وشمال البرتغال أيضاً تجدداً ملحوظاً لنشاط حرائق الغابات. بريطانيا

أما بريطانيا، فتُقدر انبعاثات حرائق الغابات لعام 2025 بأنها الأعلى على الإطلاق، حيث تبلغ 0.35 ميغا طن من الكربون، في حين أكدت السلطات البريطانية أنها استجابت لـ564 حريقاً منذ مطلع العام الجاري 2025 بزيادة قدرها 717 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 كما أوردت وكالة يورونيوز.

ما هو نظام كوبرنيكوس؟

نظام كوبرنيكوس هو مكون مراقبة الأرض في برنامج الفضاء الأوروبي، ويهدف إلى:

توفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأرض والبيئة.

دعم السياسات البيئية والأمنية.

المساهمة في فهم وتخفيف آثار تغير المناخ.