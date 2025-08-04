تقرير فلسطيني: اعتقال 18 ألفاً و500 شخص في الضفة منذ أكتوبر 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أظهر تقرير فلسطيني، أمس، أن إسرائيل اعتقلت في الضفة الغربية المحتلة نحو 18 ألفاً و500 فلسطيني، منذ أن بدأت الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأفاد التقرير المشترك الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال العدوان في الضفة الغربية حوالي 18 ألفاً و500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

​​​​​​​ويشمل هذا الرقم مَن أبقى الجيش الإسرائيلي على اعتقالهم، ومَن أُفرج عنهم لاحقاً.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو الماضي نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة، و450 طفلاً، وهو العدد الأعلى منذ عام 2000. كما أفاد بارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، فيما لا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة. ووثق التقرير ارتفاع حالات الاعتقال في صفوف الأطفال بالضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1500.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين الصحفيين أكثر من 194، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال، بحسب التقرير.

وقال التقرير، إن «حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، من بينها التنكيل والاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على المركبات والأموال».

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال كل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن، وفق التقرير.

وبالتوازي مع حرب غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1012 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.