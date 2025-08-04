برئاسة بزشكيان.. إيران تشكل مجلسًا دفاعيًا بعد الحرب مع إسرائيل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت إيران إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التليفزيون الرسمي.

وأفاد التليفزيون الأحد بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني".

يأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في يونيو الماضي، واستمرت 12 يومًا.

وأضاف التليفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية.

وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

بداية الحرب

شنت إسرائيل هجومًا غير مسبوق على إيران في 13 يونيو الماضي، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.

واستهدفت إسرائيل خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية خصوصًا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني.



وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، في قطر.

قصف أمريكي على المنشآت النووية

وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز وسط البلاد.

وبعد 12 يومًا من الحرب دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو.

وقُتل أكثر من 1000 شخص في إيران خلال هذه الحرب بحسب السلطات الإيرانية بينما أعلنت إسرائيل مقتل 28 شخصًا.