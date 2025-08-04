لأول مرة منذ 600 عام.. ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي

بركان في الشرق الأقصى الروسي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - ثار بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامشاتكا بأقصى شرق روسيا لأول مرة منذ 600 عام، وفقًا لعلماء روس.جاء الثوران بعد أيام من زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.وأطلق البركان عمودًا من الرماد بارتفاع 6 كيلومترات في السماء، دون تسجيل سقوط رماد على مناطق مأهولة، بحسب وزارة الطوارئ.وتسبب الثوران بزلزال آخر بقوة 7 درجات، مما دفع السلطات لإصدار تحذير مؤقت من تسونامي في ثلاث مناطق، قبل أن يُلغى لاحقًا.ضربت سلسلة من الهزات الأرضية شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، حيث سجّل (10) هزات خلال ساعة ونصف فقط، بلغت أقواها (7.4) درجات على مقياس ريختر.وشعرت مناطق واسعة بالاهتزازات، وسط تحذيرات من خطر حدوث تسونامي، وتراوحت قوة الزلازل بين (5.0 و7.4) درجات.